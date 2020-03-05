США виділять майже 40 млн на допомогу Україні

США виділять майже 38 млн доларів на кіберзахист критичної інфраструктури України.

Про це за підсумками переговорів 4 березня повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. На своїй Twitter-сторінці він назвав зустріч із делегацією американського Держдепартаменту такою, що надихає.

Зазначається, що дипломати провели вже третій раунд україно-американських кіберконсультацій.

Божок написав, що на останній зустрічі вони "узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення загальної кібербезпеки".

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Український кіберальянс" заявив про повне припинення співпраці з органами державної влади в Україні, поки з його учасників не буде знято підозри в зламі систем Одеського аеропорту та попрошено вибачення.

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