США не бояться ракет РФ, але бояться що РФ створить новий Чорнобиль: заяви військового

Американський військовий діяч, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах прокоментував заяви, які лунали від представників США щодо вибуху під Архангельськом в РФ.

Версію, що вибух поблизу Архангельська пов'язаний із випробування крилатої ракети нового типу, назвали в "New York Times", посилаючись на джерела в американській розвідці. Газета написала, що відбулись випробування нової міжконтинентальної ракети із ядерною установкою під назвою "Буревісник". Ця крилата ракета може досягнути будь-якого куточку планети. також повідомлялось, що "Буревісник" є практично недосяжним для перехоплення американськими захисними системами на Алясці та в Каліфорнії. Раніше цю версію також висували у міжнародному агенстві ''Reuters''. Офіційні джерела РФ повідомили про вибух, який відбувся в наслідок випробувань рідинного реактивного двигуна. Проте ця версія суперечить високому рівню радіації, який був зафіксований в Архангельській області.

Гаррі Табах зазначив, що США уважно стежить за всіма випробуваннями на території РФ. Він заявив, що за допомогою супутників США могли визначити пляму на траві, яку залишила ракета, яка збила малазійський "Боїнг". Але, за словами експерта, РФ продовжує брехати і буде продовжувати це робити, як робили це із підбитим "Боїнгом" та із загибеллю 118 моряків на АПЧ "Курськ". Він заявив, що США бачать російські кораблі, які збирають ядерні відходи, бачать. що відбулось зараження води, він стверджує, що все це можна виміряти, але РФ все одно буде брехати.

Гаррі Табах заявив, що усі розробки, які сьогодні тестуються РФ застарілі. За його словами, ці технології радянська влада відклала на поличку ще в 60-х роках, через високу небезпечність їх використання. Він заявив, що в США не бояться зброї РФ, там бояться що РФ створить ще один Чорнобиль через свій непрофесіоналізм.

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