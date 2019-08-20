Справи проти Порошенка – це юридичне сміття, яке не варте уваги: експерт

Засновник громадської організації "State Watch" Олександр Леменов розповів про корупційні проблеми у сфері медицини, які сьогодні існують в Україні.

Він заявив, що роки незалежної України медицина тут дуже сильно деградувала. Він зазначив, що з огляду на те. як запроваджуються нові технології у світі, Україна катастрофічно відстає. Леменов також заявив, що українці живуть менше своїх європейських братів не лише через спосіб життя, не тому що більше вживають алкоголю, чи більше палять. На думку експерта, українці живуть менше, тому що отримують неякісні послуги в сфері охорони здоров'я.

Він заявив, що корупція процвітає на рівнях завідувачів, а не на рівні звичайних лікарів.

Леменов також прокоментував заяви влади про те, що найближчим часом з'явиться інформація про 20 вироків корупціонерам. Він заявив, що наврядчи заведуть справи на 20 топових корупціонерів. На його думку, якщо справи і будуть заведені, то проти 20 дрібних діячів.

Експерт зазначив, що дяльність НАБУ не є ефективною, не через саму діяльність НАБУ, а через те, що результати розслідувань, які провадить НАБУ передаються до суду, а суди в Україні, за словами експерта, не працюють

Леменов назвав справу Гримчака можливим інструментом для політичного тиску на топ-осіб генпрокуратури, а справи проти Порошенка - юридичним сміттям, які просто штампують, щоб засмічувати ефір

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