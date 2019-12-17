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17 грудня • оновлено в 12:52
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Справа проти Єфремова розслідувалась занадто довго: юрист

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Експерт з Конституційного права Богдан Бондаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новини щодо того, що справу проти депутата Єфремова неочікувано закрили.

"Питання полягає в тому, що справа, яка йшла по Єфремову, ну там, де ролик був оприлюднений, стосувалася підтримки терористичних формувань - це одна справа, а друга справа - це підтримка диктаторських законів від 16 січня. І якраз оцього і стосувалася лібералізація, яка була в 2014 році і декриміналізація деяких діянь, які існували до цього. Тут треба наголосити на тому, що у нас немає деяких категорій справ і розслідувати це дуже довго. Це не є нормальним для правової держави", - заявив Бондаренко.

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Богдан Бондаренко (експерт)
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