Спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС: я пробув там 22 дні замість обіцяних трьох

Ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Мізько у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Нам сказали, що ми будемо там лише 3 дні. А ми пробули там 22 дні. А потім ми прибули у свою частину, у нас забрали всі наші речі і доправили у шпиталь під Санкт-Петербургом. Нас два тижні там оглядали, прибули спеціалісти з інституту ядерної фізики зі спеціальними приладами, ну і щоб було зрозуміло, ми після нашого огляду та замірів. вони зняли з нас величезну купу одягу, тому що цей одяг буз заражений. Це не той одяг. в якому ми літали, це одяг, в якому ми просто були там. А у той час все було в дефіциті, я щойно купив собі домашні капці, це було дуже круто, а у мене їх хотіли забрати... Люди за кордоном завжди посміхаються після цих слів і приносять гроші, кажуть - ось, купіть собі капці", - розповів Мізько.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого етеру ObozTV

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!