Співак "ХАС" став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Співак "ХАС" став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
ХАС (справжнє ім'я — Хассан Назар-Хайдар Алієвич; 13 січня 1991) — український хіп-хоп виконавець.
Лідер львівського гурту RIZUPS (2007—2015). Із 2015 року співак реалізує сольний проект "ХАС"
Він виконав декілька своїх пісень наживо та розповів про свою роботу радіо-ведучим.
"Я працюю на радіо ХІТ-ФМ ведучим ранкового шоу. Я побачив оголошення, що вони шукають обновочку для ведучих, записав на диктофон декілька речень, відправив, і мене запросили на кастинг", - заявив ХАС.
Він зізнався, що для нього немає проблеми у тому, щоб прокидатись на ранкові ефіри.
"Є люди жайворонки, є люди сови, а я дельфін - у мене зранку працює одна півкуля, а ввечері інша, мені комфортно", - заявив співак.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".