Головна Новини
21 листопада • оновлено в 19:43
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Співак "ХАС" став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

83
Читати матеріал російською

Співак "ХАС" став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

ХАС (справжнє ім'я — Хассан Назар-Хайдар Алієвич; 13 січня 1991) — український хіп-хоп виконавець.

Лідер львівського гурту RIZUPS (2007—2015). Із 2015 року співак реалізує сольний проект "ХАС"

Він виконав декілька своїх пісень наживо та розповів про свою роботу радіо-ведучим.

"Я працюю на радіо ХІТ-ФМ ведучим ранкового шоу. Я побачив оголошення, що вони шукають обновочку для ведучих, записав на диктофон декілька речень, відправив, і мене запросили на кастинг", - заявив ХАС.

Він зізнався, що для нього немає проблеми у тому, щоб прокидатись на ранкові ефіри.

"Є люди жайворонки, є люди сови, а я дельфін - у мене зранку працює одна півкуля, а ввечері інша, мені комфортно", - заявив співак.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини