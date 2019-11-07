Співачка MARUV жорстко відреагувала на критику щодо нагороди MTV

У мережі з'явилося відео зі скандальною українською співачкою MARUV на премії MTV Europe Music Awards.

Так, артистка, що отримала нагороду як найкраща російська виконавиця і раніше вже спростувала свій зв'язок з РФ, на червоній доріжці зазначила, звідки вона родом

"Все привіт! Мене звати MARUV і я з України", — відповіла співачка на прохання ведучого представити себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "найкраща російська виконавиця".

Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

Щоб заспокоїти розлючених користувачів директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має ніякого стосунку до Росії.

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