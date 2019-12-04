Співачка "Лія Лі" стала гостею прямого етеру ObozTV

Вона розповіла про свій новий відео-кліп та відповідала на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Лія зізналася, як проходив касниг її відеокліпу, та розповіла декілька цікавих подробиць закулісного життя артиста.

Співачка виконала дві свої пісні українською мовою.

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