День народження''ВІА ГРА'': як добре гурт знає учасниця шоу ''Хочу у Віагру''123 Читати матеріал російською
Співачка LAUTA у прямому ефірі інфо-панк шоу Бурчук Live поспілкувалася із ведучими та виконала декілька своїх пісень.
Співачка зізналася, що деякий час прожила у Франції. Вона є дизайнером та має свій бренд. Вона брала активну участь у різноманітних проектах на ТБ. Так, наприклад, LAUTA стала фіналісткою таких проектів як "Хочу в Віагру" та "Останній герой".
29 серпня на всіх музичних телеканалах LAUTA презентувала відеокліп на свою пісню "ЗОЖ".
Співачка заявила, що у Франції вона навчалась на дизайнерку, познайомилася там із багатьма людьми, які навчили її важливим для творчості речам. Вона заявила. що спів для неї завжди був у пріоритеті, тому це не було якимось спонтанним чи несподіваним рішенням.
Також співачка відповіла на запитання про гурт "ВІА ГРА", частиною якого вона прагнула стати.
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