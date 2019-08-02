Спіймали на гарячому: хабар 1,5 млн доларів

На Житомирщині посадових осіб викрили в отриманні хабара в розмірі 1,5 млн доларів за сприяння в приватизації підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції. Йдеться про топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр".

"Гендиректора держустанови затримали в службовому кабінеті, а директора держпідприємства на виїзді з Києва працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції і Генеральної прокуратури України. Проводяться санкціоновані обшуки", – йдеться в повідомленні.

Так, слідством було встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники громадськості надали пакет документів до держустанов. Чиновники у відповідь висунули вимогу про надання неправомірної вигоди за вирішення цього питання.

1,3 мільйона доларів США хабара необхідно надати керівнику "Інституту охорони ґрунтів України" і 200 тисяч доларів США – директору "Головінського кар'єру". За цю суму керівник ДП "Головінський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, повинен був допомогти в прискоренні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" – в безперешкодній його приватизації.

За фактом скоєного правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

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