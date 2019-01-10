Спецпроект ''Право на приватність'' | Частина 2: Булінг

Україна - в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу з-поміж школярів 11-15-ти років. Позаду - не лише найбільш соціально благополучні Данія чи Норвегія, але й, приміром, Угорщина та Греція. У 2017 р. 67% українських дітей або були жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу. Чверть із них безпосередньо зазнали цькувань. 48% цих дітей нікому не розповіли про пережите.