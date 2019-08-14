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Спека відступить, але не скрізь: прогноз погоди в Україні на 15 серпня від ObozTV

3.8т Читати матеріал російською

Спека ненадовго відступає, лише на сході та півдні України збережеться температура вище +30 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 15 серпня.

На заході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +23 градусів, вночі на термометрах +11.

У північних областях небо затягне хмарами, але дощів не обіцяють. Денний максимум +22 градуси, нічний мінімум +11.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +32 градуси, вночі +17.

Спека відступить, але не скрізь: прогноз погоди в Україні на 15 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму переважно хмаритиме, але опадів не буде. Вдень максимум +34 градуси, вночі на термометрах +17.

У центральних областях також хмарна, але суха погода. Вдень повітря прогріється до +24 градусів, вночі на термометрах +11.

У Києві небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +15.

Раніше синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик дав ObozTV прогноз погоди на найближчі дні, до 17-18 серпня. Він також розповів, яку погоду варто очікувати наступного тижня.

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