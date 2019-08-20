Спека в Україні посилиться: прогноз погоди на 21 серпня від ObozTV

Спека в Україні посилиться: прогноз погоди на 21 серпня від ObozTV337 Читати матеріал російською
Синоптична ситуація в Україні залишається без змін – дощів не прогнозують. Спека місцями посилиться до +35 градусів.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 21 серпня.
На заході мінлива хмарність, без опадів. Удень повітря прогріється до +32 градусів, вночі на термометрах +14.
У північних областях переважно сонячно. Денний максимум +31 градус, нічний мінімум +16.
На сході хмаритиме, але опадів не прогнозують. Температура повітря удень становитиме +35 градусів, вночі +20.
На півдні та в Криму ясно і сухо. Вдень розжарить до +35 градусів, вночі на термометрах +21.
У центральних областях погожий день, без краплини опадів. Вдень до +35 градусів, вночі термометри покажуть +16.
Києву обіцяють гарний сонячний день. Денний максимум +32, вночі стрілка термометра опуститься до +19.
Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач попередив, що спека в Україні протримається до кінця другої декади серпня. Він також дав прогноз на кінець серпня та початок вересня.
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