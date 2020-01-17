Спалах пневмонії у Китаї: чи варто боятися українцям

Лікарка-терапевт Юлія Поворознюк у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, чи варто українцям боятися спалаху пневмонії у Китаї.

"Якщо українці подорожуватимуть Китаєм, то вірогідність захворіти, та привезти цей вірус в Україну існує. І тут мова йде про вірусну пневмонію, яка є дуже небезпечною, адже вона дуже швидко вражає обидві легені. Вірусна пневмонія дає виражену клініку, від якої потрібне стаціонарне лікування. А бактеріальна пневмонія вражає якусь одну легеню або лише частину легені, її набагато легше вилікувати ніж вірусну. Окрім того, вірусні пневмонії дуже швидко дають легеневу недостатність", - заявила Поворознюк.

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