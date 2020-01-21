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21 січня • оновлено в 17:42
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Спалах нового вірусу у Китаї: 291 випадок зараження

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У Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Вірус передається від людини до людини.

Про це повідомляє Reuters. Спалах невідомого походження у місті Ухань провінції Хубей трапився ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

Тим часом від коронавируса загинула вже четверта людина. Вакцини від цього вірусу поки немає, проте розробити її мають намір вже у лютому.

Коронавіруси – сімейство з більш ніж 30 вірусів, розділених на дві підродини. Вперше були виділені у 1965 році. Вражають людей, домашніх тварин, птахів, свиней, велику рогату худобу. Коронавірус здатний провокувати ураження дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я скличе екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавіруса.

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