Спалах нового вірусу у Китаї: 291 випадок зараження
У Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Вірус передається від людини до людини.
Про це повідомляє Reuters. Спалах невідомого походження у місті Ухань провінції Хубей трапився ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.
Тим часом від коронавируса загинула вже четверта людина. Вакцини від цього вірусу поки немає, проте розробити її мають намір вже у лютому.
Коронавіруси – сімейство з більш ніж 30 вірусів, розділених на дві підродини. Вперше були виділені у 1965 році. Вражають людей, домашніх тварин, птахів, свиней, велику рогату худобу. Коронавірус здатний провокувати ураження дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я скличе екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавіруса.
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