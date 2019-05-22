Соціологи порахували рейтинги – пройдуть не всі

Найвищі високі шанси пройти у новий склад Верховної Ради України на позачергових виборах мають п'ять партій. Йдеться про "Слугу народу" – 43,8%, "Опозиційну платформу – За життя" – 10,5%, БПП – 8,8%, "Батьківщину" – 7,3%, "Силу і честь" – 5,1%.

Про це свідчать підсумки нового опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-21 травня.

Якщо ж буде змінений закон про вибори, то в новий парламент також пройдуть партія лідера Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%, Радикальна партія Олега Ляшка – 3,3%, "Опозиційний блок" – 3,2%.

Решта політичних сил не набирають 3%. Так, партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" має 2,3% підтримки, "Свобода" – 1,6%, "Самопоміч" – 1,1%. Партія прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та "Удар" теж не наберуть необхідного мінімуму.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!