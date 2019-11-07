Соловйов влаштував українофобський демарш в ефірі

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув імперськими фейк про те, що Україна нібито ніколи не мала державності і завжди була частиною Російської імперії.

Українофобський шабаш він влаштував в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

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