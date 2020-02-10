Соловйов публічно образив мера Львова Андрія Садового

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі свого шоу на каналі "Россия 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

Слова пролунали через відмову Садового передати прах розвідника Миколи Кузнєцова до Росії. Відео було опубліковане на каналі "Вечір із Володимиром Соловйовим".

"А ця сволота вважає себе християнином?" – зневажливо висловився про Садового Соловйов.

Водночас сам пропагандист вважає, що позиція мера Львова ображає пам'ять про перемогу у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Садовий заявив, що поки в полоні Росії перебувають громадяни України, то розглядати питання повернення решток агента НКВД неможливо.

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