Соловьев пригрозил Украине ракетными обстрелами

Соловьев пригрозил Украине ракетными обстрелами1.3т Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в очередной раз пригрозил Украины ракетным ударом и выразил уверенность в том, что украинцы очень боятся этого.
Неадекватными фантазиями рупор путинского режима поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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