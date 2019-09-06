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8 вересня • оновлено в 11:28
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Соловьев пригрозил Украине ракетными обстрелами

1.3т Читати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в очередной раз пригрозил Украины ракетным ударом и выразил уверенность в том, что украинцы очень боятся этого.

Неадекватными фантазиями рупор путинского режима поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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