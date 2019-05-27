Соловьев опозорился едкой шуткой об Украине

Соловьев опозорился едкой шуткой об Украине254Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи глупый неуместный анекдот, в котором оскорбил Украину.
В частности, рупор путинского режима сравнил государство с московской гостиницей. Едкий анекдот он рассказал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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