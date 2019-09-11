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11 вересня • оновлено в 13:25
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Смог у Києві не має шкідливого впливу на здоров'я людини: чиновник

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Начальник головного управління Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан прокоментував небезпеку від смогу в Києві

Що стосується забруднення повітря, то він зазначив, що для даної пори року це абсолютно властива ситуація. Ми щороку у вересні-жовтні спостерігаємо т.зв. "Білий смог", який формується з ранку.

Це пов'язано, перш за все, з низьким рухом повітря, по-друге, це висока пожежна небезпека у даний час року і вигоряння великих площ торфовищ, яких дуже багато у Київській області. І сьогодні реєструються пожежі: горять Обухівські торфовища, горять ліси в районі Прилук, горять ліси в інших регіонах. І якраз Лівий берег потрапляє під даний смог. Але до 12 години смог вже відсутній і показники повітря дуже хороші, заявив Рубан.

"Ми сьогодні не фіксуємо забруднення повітря, яке вище гранично допустимих концентрацій. Але в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту ми щодня фіксуємо перевищення по сірчистому ангідриду, по формальдегіду, діоксидам, іншим речовинам, які дійсно шкідливо впливають на здоров'я людини і викликають, перш за все, різні хронічні захворювання органів дихання, - додав чиновник.

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