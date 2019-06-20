Смерть Тимчука змусила згадати про псевдо-замах на Бабченка і підрив Шеремета

Гість студії – Олександр Кіхтенко, голова Донецької військово-цивільної адміністрації в 2014-2015 рр.

Обговорюємо версії загибелі народного депутата Дмитра Тимчука. Чи можна виключити варіант необережного поводження зі зброєю? Чи коректно порівнювати смерть Тимчука та псевдо-замах на Аркадія Бабченка?

"Наше суспільство вже до всього готове. До будь-яких дій правоохоронних органів. Вони себе так дискредитували, що люди розглядають і такі версії. Але є заява. Голови Національної поліції України. Який підтверджує, що є вогнепальне поранення в голову. Він підтверджує. Яким чином це поранення було отримано – має дати відповідь слідство. Але якщо потім раптом Тимчук "оживе", наприклад, і з'явиться на який-небудь прес-конференції – це буде повний крах довіри до України та її правоохоронних органів. Я б хотів цю версію взагалі не розглядати ", – каже Кіхтенко.

"Справа не така складне, як підрив машини Шеремета. Тим більше, є свідок, який знаходився в одній квартирі. Не бачу проблем швидко провести розслідування і дати людям об'єктивну інформацію, щоб вони розуміли, що сталося", – впевнений він.

Також говоримо про катастрофу пасажирського Boeing рейсу MH-17, який був збитий у 2014 році на Донбасі.

Детальніше про те, як довести вину Росію в справі MH-17 – дивіться в нашому випуску.

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