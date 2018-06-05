Смерть брата Гонгадзе, арешт активів "Газпрому" - новини на ObozTV

У Кропивницькому стався потужний вибух біля одного з банків. На Донбасі загинув триюрідний брат відомого журналіста Георгія Гонгадзе. Суд заарештував нідерландські активи "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Швейцарські банки заарештували €1 млрд на рахунках російського мільярдера Вексельберга.

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