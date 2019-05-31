''Слуга народу'' змінює керівництво: в Мін'юсті розповіли, чи встигнуть все оформити до виборів

Заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірина Садовська зазначила, що зміни в керівному складі партії "Слуга народу" відбулися, про що, декілька днів тому, відповідні зміни внесені в реєстр. Вона висловила нерозуміння того, звідки і ким поширюється інформація про те, що партія президента України не встигає оформити відповідні документи.

Вона наголосила, що Департамент державної реєстрації та нотаріату Мінюсту діє в межах і в спосіб визначений законодавством і всі зміни в документах існуючих партій, а також реєстрація нових, проходить виключно в межах термінів, які визначені законом.

Питання участі у виборах партії, чиновниця порадила адресувати керівництву партії, Мінюст, за її словами, зі свого боку забезпечила партію всіма необхідними документами.

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