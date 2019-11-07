"Слуга народу" не буде співпрацювати з чиновниками з ОРДЛО: депутат

Народний депутат України Віталій Безгин у прямому етері ObozTV прокоментував скандальні заяви свого однопартійця щодо співпраці з чиновниками з ОРДЛО.

"Немає абсолютно таких думок у нашої фракції. У нас є однозначна позиція, що всі окуповані території мають повернутися під контроль України, але жодна мова про співпрацю з тими людьми, що є терористами та їх посібниками, йти не може. І звісно, що наш колега не зовсім коректно висловився, що викликало певні спекуляції. Проте, він чітко заявив, що на окупованих територіях є патріоти України, які її підтримують, і просто зараз опинилися у такому становищі. Тому йшла мова саме про цих громадян, а не про терористів та їх працівників", - заявив народний депутат.

Він додав, що не бачить можливості, щоб люди, які співпрацюють з ватажками "Л/ДНР" могли в подальшому співпрацювати з новою українською владою.

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