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“Слуга Народу”, чи “Ігри Престолів” | Альо, гараж! REBOOT #260

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Новини сиплються "наче з рогу достатку". Ситуація в країні все більше нагадує картинку з якої, один за другим висмикуються різнокольорові фігурні пазли. Процес набирає обертів. Прем'єр, Міністри, Депутати, тощо - пакують валізи...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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