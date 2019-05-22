“Слуга Народу”, чи “Ігри Престолів” | Альо, гараж! REBOOT #260 176

Новини сиплються "наче з рогу достатку". Ситуація в країні все більше нагадує картинку з якої, один за другим висмикуються різнокольорові фігурні пазли. Процес набирає обертів. Прем'єр, Міністри, Депутати, тощо - пакують валізи...

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