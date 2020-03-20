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20 березня • оновлено в 22:57
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Коронавірус в Україні: психологиня пояснила, як не піддатися паніці

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Психологиня Оксана Зайцева в ефірі ObozTV розповіла, як не піддаватися паніці в через коронавірус в Україні.

За її словами, колективне несвідоме підкидає людям приводи для страху, але впоратися з ним можна, виконавши кілька пунктів.

"Дозуйте інформацію, яку ви отримуєте з телевізора. Чітко структуруйте свій день, займіться справою. Не варто цілодобово слухати інформацію і сидіти в стрічці Facebook, читати про чужі страхи. Ці страхи легко можуть стати вашими", - підкреслила Зайцева.

Експертка також порадила людям фільтрувати, від кого вони отримують інформацію.

"Пункт третій - розберіться з собою, чого ви насправді боїтеся", - додала вона.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

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Оксана Зайцева
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