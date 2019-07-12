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Скорочення складу Ради: нардеп дав оцінку ідеї Зеленського

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Народний депутат України Дмитро Андрієвський вважає недоцільною ідею президента Володимира Зеленського скоротити склад Верховної Ради до 100 нардепів.

"Є населення України, є кількість депутатів, що відповідає цьому населенню, є певні європейські традиції. Наприклад, на моєму 222 виборчому окрузі, на Солом'янці, 167 тисяч виборців. Уявіть, що депутатів буде в 4 рази менше. На одного депутата припадатиме півмільйона виборців. Чи зможе депутат якісно виконувати свої функції?" – заявив Андрієвський.

"Я впевнений, що мажоритарна складова, яка мала бути збережена і при застосуванні відкритих списків, повинна залишатися. Вона відповідає і бажанням виборців і сьогоднішнім реаліям України. Я проводжу щодня багато зустрічей і розумію, наскільки важливо для людей поспілкуватися з депутатом – при тому, що у мене 167 тисяч виборців. Що ж буде, якщо їх буде півмільйона?" – додав політик.

Подробиці дивіться в Підсумках дня з Вадимом Колодійчуком на ObozTV.

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