Скільки має заробляти депутат: прогнози політичного оглядача

Політичний оглядач Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував ухвалення бюджету 2020 та витрати на народних депутатів Верховної Ради України. Він розповів свої думки із приводу того, чи дорого українцям коштують народні депутати.

"Це досить цікава тема, скільки мають заробляти народні депутати. Я бачив навіть платіжки народних депутатів, скріншоти з ПриватБанку, скільки надішло за вересень. 33 тисячі - це така середня заробітна плата в залежності від комітету. Більшість каже, що треба не менше 100 тисяч гривень, оскільки це топ-менеджмент, високий рівень. Інші кажуть, що має бути мінімально 5 тисяч доларів, це 125 тисяч гривень орієнтовно, і от зараз ходять чутки, що до 50 тисяч гривень мають підняти зарплату народним депутатам", - заявив Тисячний

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