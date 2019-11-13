Скільки коштуватиме гектар землі в Україні
У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні та відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів.
Про це під час інтерв'ю для "Радіо НВ" повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.
"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна – це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо розглядати модель із обмеженнями – максимум $1500. Така ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
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