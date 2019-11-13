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13 листопада • оновлено в 16:43
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Скільки коштуватиме гектар землі в Україні

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У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні та відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів.

Про це під час інтерв'ю для "Радіо НВ" повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна – це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо розглядати модель із обмеженнями – максимум $1500. Така ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулося голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу". Воно перенесене на невизначений термін

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