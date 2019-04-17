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Скарга на недбайливий бізнес має заохочуватися – активіст вказав на упущення в захисті прав споживачів

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Виконавчий директор Всеукраїнської ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов зазначив, що в Україні не скасовано режим спецперевірок і Укрпродспоживслужба вводить споживачів в оману. Він наголосив, що постраждалому від недоброякісного продукту чи послуги, планова перевірка ні до чого не призведе.

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