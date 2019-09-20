Скандальний кінець тижня: Собчак, Трюдо і Гончарук обійшлися без ретроградного Меркурія

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приніс вибачення за те, що на вечірці 2001 року в школі він надів костюм Аладдіна і затемнив гримом обличчя, шию і руки, повідомляє АР. Тепер такий грим вважається расистським. Скандал вибухнув через тиждень після того, як Трюдо почав кампанію з переобрання.

Фотографія з 29-річним Трюдо була опублікована а 18 вересня в журналі Time. Знімок був зроблений для щорічного альбому приватної школи у Ванкувері, де Трюдо викладав в 2001 році. Time зазначив, що на всіх знімках тільки Трюдо штучно затемнював колір шкіри. Також видання зазначило, що він робив це і для деяких інших виступів. Раніше такі фотографії в ЗМІ не потрапляли.

UA: Суспільне 19 вересня проводило трансляцію матчу Польща – Україна чемпіонату Європи з волейболу серед чоловічих команд 2019 року. Наша збірна програла чинним чемпіонам світу із рахунком 0:3 Проте, у офіційного мовника не знайшлося ресурсів, а ні для того, аби адекватно на сайті висвітлити цю спортивну подію, подати огляди матчів, або ж першими видати новину; суспільний спортивний мовник може видати оперативні новини тільки у соцмережа, а на самому сайті новини спорту закінчуються 15 вересня.

Тому, як знущання можна розцінити інформацію про UA:Спорт, яку розміщена на сторінці у Фейсбуку телеканалу. “Висвітлення усіх головних спортивних подій в Україні та світі. Новини, коментарі, трансляції, результати”.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у четвер, 19 вересня, на конференції "Земля як фактор розвитку українського села", заявив, що ринок землі в країні відкриється в жовтні 2020 року. Присутні відреагували на слова прем'єра криками "Ганьба!".

Російська гламурна дама Ксенія Собчак, інтерв'ю з якою анонсувала радіостанція "НВ", яке брав у неї колишній телеведучий, а нині, як виявилось - радіоведучий Євгеній Кісєльов, вирішила не гаяти час у Києві і зробила "алеверди". Колишня кандидатка на пост президента Росії записала з Кісєльовим відеоінтерв'ю для свого YouTube каналу. За кількістю переглядів - перемогла молодість: робота Собчак-журналістки зацікавила більше, ніж Собчак-персона.

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