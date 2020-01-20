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20 січня • оновлено в 11:15
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Скандал з українським гербом у Британії: експерт назвав причини

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Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він назвав причини скандалу з українським гербом у Британії.

"Не все так однозначно. Якщо говорити про те, чиї герби потрапили у цей довідник, то це і герб Федеративної Республіки Німеччина та прапор самій Великобританії, тому що там є такі організації, як північний патріотичний фронт і національний фронт. Є герб польської республіки... Якщо вони включили символіку з британським прапором у цей довідник, не дивно, що вони включили і інші герби держав, у тому числі й України, Німеччини та Польщі", - заявив Воля.

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Володимир Воля
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