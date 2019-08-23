Скандал в програмі ''Орел і решка'': продюсер і колишня ведуча змагаються за авторство ідеї

Скандал у великому сімействі програми "Орел і решка": продюсер TeenSpirit Studio Нателла Крапівіна звинуватила Жанну Бадоєву у привласненні авторства ідеї успішного телепроекту.

Нателла Крапівіна записала викривне відео, в якому звернулася до глядачів проекту і виклала своє бачення того, хто, коли і як був автомом ідеї. При цьому продемонструвала відео, в якому Бадоєва, яка разом із своїм колишнім чоловіком Аланом Бадоєвим, були першою парою ведучих програми, під час участі у програмі Івана Урганта на "першому каналі" російського телебачення, викладає абсолютно протилежні аргументи.

Розібратись у цій ситуації вкрай важко, враховуючи той факт, что на сторінці у соцмережі Facebook саме Нателла Крапівіна видаляла коментарі редакторки програми, яка стверджувала, що ідея ключового елементу програми - підкидання монети - що стало не тільки символом, але й назвою програми, належить саме їй.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!