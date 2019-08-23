Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Скандал в програмі ''Орел і решка'': продюсер і колишня ведуча змагаються за авторство ідеї

67 Читати матеріал російською

Скандал у великому сімействі програми "Орел і решка": продюсер TeenSpirit Studio Нателла Крапівіна звинуватила Жанну Бадоєву у привласненні авторства ідеї успішного телепроекту.

Нателла Крапівіна записала викривне відео, в якому звернулася до глядачів проекту і виклала своє бачення того, хто, коли і як був автомом ідеї. При цьому продемонструвала відео, в якому Бадоєва, яка разом із своїм колишнім чоловіком Аланом Бадоєвим, були першою парою ведучих програми, під час участі у програмі Івана Урганта на "першому каналі" російського телебачення, викладає абсолютно протилежні аргументи.

Розібратись у цій ситуації вкрай важко, враховуючи той факт, что на сторінці у соцмережі Facebook саме Нателла Крапівіна видаляла коментарі редакторки програми, яка стверджувала, що ідея ключового елементу програми - підкидання монети - що стало не тільки символом, але й назвою програми, належить саме їй.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...