Скандал із українським гербом у Британії отримав продовження

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на включення українського герба в посібник із протидії екстремізму у Великобританії і офіційно пояснили значення тризуба.

Заява з'явилася на сайті зовнішньополітичного відомства у понеділок, 20 січня.

"Державний герб України бере свій початок із Київської Русі і є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", – наголосили дипломати.

"Зараз ми очікуємо на офіційний коментар британського МЗС і поліції. Виходимо з того, що він буде оприлюднений найближчим часом", – заявили у відомстві.

У МЗС запевнили, що у разі підтвердження згаданого факту вимагають виключити українську державну символіку з посібника.

Незабаром представник британського уряду прокоментував скандал. Великобританія офіційно заявила, що глибоко поважає офіційні символи української державності.

Наголошується, що країна "усвідомлює і шкодує через образу", заподіяну появою тризуба в поліцейському посібнику.

"Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не представляють інтересу в боротьбі з тероризмом", – пояснило посольство Британії в Києві.

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