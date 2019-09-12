Скабеева взорвалась из-за решения ЕС по "Северному потоку-2"558 Читати матеріал російською
Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева отреагировала бурным возмущением на решение Суда Евросоюза, которое блокирует для России возможность использования части газопровода "Северный поток-2".
Речь идет о его участке OPAL, контролируемом Польшей. В эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия 1" Скабеева заявила, что теперь страну-агрессора вынудят использовать ГТС Украины.
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