Скабеева влаштувала скандал через популярної гри

Скабеева влаштувала скандал через популярної гри84 Читати матеріал російською
На російському пропагандистському телебаченні виник небувалий ажіотаж через популярної комп'ютерної гри Call of Duty.
Так, в ній росіяни побачили відсилання до їх участі у війні в Сирії та на Донбасі. Збуреннями з цього приводу вибухнули скандальні провідні передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы