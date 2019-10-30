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30 жовтня • оновлено в 17:42
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Скабеева влаштувала скандал через популярної гри

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На російському пропагандистському телебаченні виник небувалий ажіотаж через популярної комп'ютерної гри Call of Duty.

Так, в ній росіяни побачили відсилання до їх участі у війні в Сирії та на Донбасі. Збуреннями з цього приводу вибухнули скандальні провідні передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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