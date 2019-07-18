Скабеева потребовала сделать русский вторым государственным языком Украины

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева язвительно отметила, что Россия будет очень рада, если русский язык станет вторым государственным в Украине.

Кроме того, она предложила распространить его на некоторые страны-члены Евросоюза. Наглый призыв продажной телеведущей прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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