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13 листопада • оновлено в 18:13
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Сивохо заявив, що має своїх інформаторів в ОРДЛО

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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо має своїх "інформаторів" на окупованій частині Донбасу.

Як передає Укрінформ, Сивохо під час прес-конференції в Києві розповів, що отримує інформацію від жителів ОРДЛО "через особисті зв'язки" членів його команди – вихідців з непідконтрольних територій.

"Як я не раз вже говорив, в моїй команді практично всі – вихідці з Донецька і Донецької області. Звичайно, у всіх залишилися зв'язки там, тому наша інформація – саме з таких особистих зв'язків.

Звичайно, ми спілкуємося не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найбільш правильних відповідей. Є позитивні зміни, звичайно", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо заявив, що мир неминучий в Україні, а протилежного хоче лише войовнича меншість.

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