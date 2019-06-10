Ситуація у Молдові: Obozrevatel News

Ситуація у Молдові

Північноатлантичний альянс оприлюднив заяву щодо політичної кризи в Молдові. НАТО стурбоване загостренням ситуації в країні та закликає всі сторони до стриманості та діалогу. Безпековий блок висловив підтримку країні, курсу реформ та готовності надавати допомогу. Нагадаю, Суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від виконання обов’язків президента Молдови.

Всі його повноваження передали тимчасовому виконувачу – екс-прем‘єру та олігарху Павлу Філіпу. У відповідь на це проросійська Соцпартія та проєвропейський блок АКУМ утворили правлячу коаліцію у парламенті Молдови, а проєвропейська опозиціонерка Майя Санду очолила уряд. Така коаліція назвала дії суду – державним переворотом. Депутати ж звинуватили Павла Філіпа в узурпації влади. Євросоюз визнав новий уряд Молдови законним.

Забруднення річки Рось

Поліція встановила, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області, спричинили забруднення річки Рось. Хімікати викрали з сільгосппідприємств КозЯтинського та ЛиповЕцького районів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Покарання за такі злочини – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

9 червня у Вінницькі області у річку Рось впав автомобіль з тонною хімікатів, у Білій Церкві через екологічну катастрофу відключили воду. Про це повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін. За його словами, відповідні служби відібрали проби води зі ставка та річки Рось. Результати аналізу на вміст хімічних речовин опилюднять вже сьогодні.

Загострення на Донбасі

Загострення на фронті. В зоні проведення Операції об'єднаних сил терористи 14 раз порушили режим припинення вогню. За даними штабу ООС, обстріли велися із застосуванням артилерії та мінометів великого калібру – вони заборонені Мінськими угодами. Також бойовики стріляли з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. Позиції ООС обстріляли в районі села Водяне з напряму Азова і Веселого, в районі Павлополя з напряму Українського, поблизу Верхньоторецька з боку Михайлівки, а також в районі Талаківки і Гнутового. Проросійськи бойовики також вели обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Новоолександрівка і Зайцеве.

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