Ситуація на Донбасі стабілізувалася після розведення: офіцер ООС

Офіцер пресцентру штабу ООС Дмитро Чалий у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував ситуацію на Донбасі та продовження обстрілів позицій ЗСУ з боку російських окупаційних військ.

"Проміжок часу з початку року досить малий для того, щоб зробити аналіз, оскільки кожного дня кількість обстрілів дуже відрізнялась. Пік відбувся вчора, коли було зроблено понад п'ятдесят обстрілів із забороненої мінськими домовленостями зброї", - заявив Чалий.

Він також зазначив, що оголошене перемир'я та розведення позитивно вплинули на ситуацію на Донбасі вцілому.

"Ситуація стабілізувалася. Особливо це стосується тих ділянок. де відбулося розведення військ ще наприкінці 2019 року", - додав експерт.

Разом із тим, Чалий підтвердив інформацію щодо переміщення забороненої мінськими домовленостями техніки та озброєння з боку російських окупаційних військ.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!