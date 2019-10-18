Ситуація із бюджетом 2020 аналогічна бюджету 2019: економіст

Економіст Віктор Скаршевський у прямому етері ObozTV прокоментував проект закону про держбюджет України на 2020 рік, який ВР збирається прийняти сьогодні у першому читанні.

Він заявив, що відчуває невелике дежавю, адже не зважаючи на те, що ВР оновилась майже повністю, якщо поглянути на те, яка ситуація була із держбюджетом на 2019 рік, перед першим читанням, - то один до одного.

"Якщо цього року 2176 правок до бюджету від депутатів, то у минулому році 2173 правки було, тобто цього року на 3 правки більше. Якщо минулого року також ці правки за собою тягнули, якщо їх всі враховувати - 2 трильйони гривень, так і цього року - практично 2 трильони гривень. І якщо вже далі продовжувати аналогію, щоб спрогнозувати, то минулого року, із 2 трильонів збільшили до другого читання і прийняли на 17 мільярдів гривень більше, всього навсього. Але якщо повернутись до цього проекту бюджету, то депутати пропонують збільшити доходи бюджету на 250 млрд гривень, тобто на 23%", - заявив економіст.

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