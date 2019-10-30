Симоньян зі скандалом втекла з інтерв'ю Собчак

Симоньян зі скандалом втекла з інтерв'ю Собчак107 Читати матеріал російською
Топ-пропагандистка Кремля, головний редактор RT Маргарита Симоньян поскандалила з російською журналісткою Ксенією Собчак і перервала її ефір посередині.
Це сталося під час інтерв'ю з-за того, що Собчак почала задавати неузгоджені питання про фейковий новинах на ресурсах, якими керує Симоньян.
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