Сильна Україна потрібна лише українцям: економіст про інвестиційний клімат та ринок землі
Економічний експерт Денис Долинський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.
Він прокоментував інвестиційний клімат в Україні та заяви уряду про необхідність інвестиційних нянь в нашій країні.
"Якби я був прем'єром, я би найперше що зробив, це реалізував би якийсь знаковий проект, про який би всі говорили. Коли Малайзія лише починала, наприклад, вони побудували дві величезні башти, після цього про них почали говорити в усьому світі. Ми маємо теж щось велике зробити. Наприклад, побудувати на території України найбільший в Європі завод з виробництва електрокарів. Залучити для цього китайців, американців, все одно кого, але зробити це, проконтролювати, щоб все швидко відбувалось, щоб вони електрику два роки не підключали там..." - заявив Долинський.
Він висловився із приводу того, що необхідно зробити в Україні, щоб наша держава стала цікавою для міжнародних інвесторів.
"Нашим конкурентам сильна Україна не потрібна. Сильна Україна потрібна лише нам українцям, тим, хто тут планує жити і хто планує тут майбутнє для своїх дітей. Але якщо говорити про Давос, то я вважаю, що інтерес до України є, але всі стомились від розмов, всі хочуть дій. Інвестори шукають спокій та захищеність, саме ці питання має вирішувати прем'єр. Щоб інвестор прийшов в Україну, для нього потрібно створити умови", - заявив Долинський.
Він також дав коментарі щодо того, чи можна в Україні зараз запускати ринок Землі.
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