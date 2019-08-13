''Сієста по-українськи'': обідню перерву можуть збільшити до чотирьох годин

Експерт з питань працевлаштування Юлія Дрожжина прокоментувала нові правила, за якими вже з найближчого часу працюватимуть українці.

Змінилась кількість днів відпустки, зараз мова йде про 30 днів, а не 24 як зараз. Для порівняння, в Ісландії щороку відпустку становлюють на рівні 34 днів, в Італії - 31 день, в Німеччині - 30, а у Польщі - 26.

Юлія Дрожжина зазначила, що є як позитивні та і не дуже позитивні зміни. Позитивні - це, за її словами, збільшення днів для відпустки. Не змінилось те, що основна частина - тобто 14 днів має братись безперервно. Обідня перерва може бути збільшена до 4 годин, наразі вона складає 2 години. Але цей час обідньої перерви не можу бути включений у робочий час. Тобто, якщо робочий час складає вісім годин, то до цих восьми годин додаються чотири години, відведені на обід. Дрожжина зазначила. що згідно до опитування одного з провідних ресурсів, українці, які працюють в офісі приділяють роботі не більше 6-7 годин. Вона також заявила, що психологи радять робити перерви кожну годину на 10-15 хвилин, для того щоб збільшити продуктивність.

Щодо збільшення кількості днів, відведених на відпустку, то експерт наголосила, що мова йде саме про оплачувану відпустку, тобто більша кількість днів має бути оплачуваною. У цьому вона вбачає позитив також і для роботодавця, оскільки працівник, який краще та більше відпочиває, є більш продуктивним на робочому місці.

Також роботодавець отримає право звільняти працівника за невідповідність професійних навичок до фукціоналу займаної посади. Роботодавець також матиме право проводити постійні перевірки на таку відповідність.

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