Шульга – дар чи прокляття: коментарі психофізіолога

Психофізіолог Сергій Данилов розповів про особливості, які варто враховувати під час виховання дитини, яка є шульгою.

Міжнародний день шульги був започаткований 1992 року за ініціативою Британського клубу ліворуких. Це стало своєрідним наслідком масового руху ліворуких людей, який розпочався 1980 року у США на захист звільненого полійцейського Франкліна Вільбурна. Він як шульга носив кабуру ліворуч, хоча за статутом мав би носити її правоуч. За різними оцінками серед населення планети зустрічаєтьс від 7% до 17% випадків ліворуких людей.

Експерт зазначив, що відсоток випадків шульгів дійсно відносно стабільний і знаходиться в районі 10%. Але є випадки, коли в окремих популяціях статистика зміщується в бік ліворуких людей, наприклад в Папуа Новій Гвінеї їх частка досягає аж 25%. Він також зазначив, що є статистика, яка свідчить, що шульги частіше гинуть у автокатастрофах. Це може бути пов'язане із тим, що ергономіка автомобіля розрахована на комфорт праворукої людини.

Психофізіолог заявив, що приналежність до правші або шульги визначається у дитини ще до народження, тому ніхто не вправі обирати, якою рукою дитині писати, малювати чи виконувати інші завдання. Він додав, о процес коли дитину хочуть перевчити і змусити працювати некомфортною рукою, є шкідливим для мозку. Данилов навів приклад дослідження, у якому футболісти-діти, яких хотіли перевчити і змушували їх користуватись незручною ногою, припиняли зростати.

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