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Штрафи для нардепів: Гриценко-молодший оцінив ідею Зеленського

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Кандидат у народні депутати України від партії "Громадянська позиція" Олексій Гриценко вважає, що штрафи за неперсональное голосування не вирішать проблему "кнопкодавів" у Верховній Раді.

Коментуючи відповідний законопроект президента України Володимира Зеленського, Гриценко зазначив: "Щодо прогулів – це досить правильно, а що стосується "кнопкодавства", існують простіші речі. У Києві працює система, яка фізично не дозволяє голосувати за інших депутатів у Київраді. Все вирішується простим технічним рішенням".

Якщо буде голосування за якесь питання, яке буде коштувати десятки мільйонів доларів, ці штрафи ніяк не вирішать проблему... У Київраді було, що ти тиснеш на відбиток свого пальця, а іншою рукою голосуєш, і фізично неможливо в цей час відірвати руку. Це просто робиться і воно не так багато коштує", – пояснив він.

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