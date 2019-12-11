Штраф за провину у пожежі зараз становить 170 грн: експерт з безпеки

Експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував пожежну безпеку під час святкування Нового року в Україні, а також нові покарання за порушення правил пожежної безпеки, які пропонує МВС України.

"Зараз ситуація така, що якщо це незначна пожежа, яка не призвела до серйозних наслідків, то максимальна відповідальність керівника становить 170 грн, якщо керівник винен у лісових пожежах, то це 1020 грн. А якщо є заподіяна шкода здоров'ю людей у великому розмірі, то відповідальність від 850 грн до 2040 грн або обмеження волі на строк до трьох років. Якщо ж дії керівництва призвели до загибелі людей, то це карається позбавленням волі строком від трьох до восьми років", - заявив Асауленко.

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