Штаби опору капітуляції розгортаються по всіх містах: Мирослав Гай

Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо протестів українців проти розведення війсь на Донбасі.

"Мені товариш називав цифри до 2000 людей. Я думаю, що тисяча зібралася. Але ви маєте зрозуміти, що це ми організовували цю акцію. Наша група називається "Рух опору капітуляції", туди увійшли відомі люди, які займаються протестами не перший рік. Вони брали участь і у Революції Гідності, і у Помаранчевій революції брали участь. І мені випала честь стати співкоординатором "Руху опору капітуляції". Коротко "РОК" ми називаємось, знайдете нас у Facebook. Зараз розгортаються штаби по всіх великих містах України і не тільки", - заявив Гай.

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