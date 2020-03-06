Шмигаль виправдався за свою заяву щодо подачі води в Крим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виправдався за свої слова на підтримку відновлення подачі води в окупований Росією Крим.

Пояснення він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Шмигаль наголосив, що формат ток-шоу не найкращий, щоб обговорювати складні питання.

"Вкотре хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо", – зазначив прем'єр.

Він додав, що ця теза загубилася в шумі студії.

"Позиція залишається незмінною: ми б хотіли подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України", – пояснив Шмигаль.

Пізніше "влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Не варто нам у розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова розраховувати на поставку води з України, тим більше з огляду на застереження українського прем'єра-міністра про постачання води до Криму як території України", – повідомив "віце-спікер кримського парламенту" Володимир Бобков.

Також під час години запитань до уряду у Верховній Раді Шмигаль уточнив, що Україна буде поставляти воду в окупований Крим винятково для потреб населення, а не промисловості або військових об'єктів.

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